Відома співачка Ані Лорак опублікувала в мережі спекотне пляжне фото з Мальдів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе і будує кар'єру в російському шоу-бізнесі, часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями в Instagram. Так, нещодавно артистка виклала в сторіс кадри з борту літака, а тепер показала спекотні знімки з Мальдівської набережної.

На нових фото Ані відображена, стоячи босими ногами на пірсі, а за її спиною відкривається приголомшливий океанічний пейзаж. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі - на ній коротенькі Жовті шорти і темний ліфчик від купальника. Цей наряд красиво підкреслив ідеальну фігуру 42-річної зірки, якій можуть позаздрити навіть молоді дівчата. Шанувальники помітили, що Лорак нова зачіска – її волосся в дрібних кучериках, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри, вона дивиться прямо в об'єктив.

У підписі до фотографій артистка розповіла про турагента, яка організувала її відпочинок на райських островах. "Ми другий день на острові, а я вже вражена і відкриваю для себе нових друзів. У цій подорожі нам дуже допомогла Марина @marina.maldives-експерт з Мальдівів і господиня провідної приймаючої туристичної компанії!",- написала Лорак. А шанувальники почали обговорювати її нових фото, засинаючи компліментами в коментарях до публікації. "Яка ви красива!", "Шикарна", "Вау, яка фігура. І ваші милі кучерики", "Яка красива. З нетерпінням чекаю прямий ефір!", "Яка ви красива і зовсім юна", - пишуть в коментарях до фото.

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