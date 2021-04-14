Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками", Катерина Кухар, похвалилася фігурою в купальнику
З ранніх років артистка займається балетом, завдяки чому її фігура чудова, передає Politeka.net. У цьому можна упевниться, подивившись на спокусницю в бікіні.
В одному зі своїх нових постів Катерина постала в купальнику на пляжі. На одному з кадрів у артистки спала бретелька ліфчика з плеча, що додало образу особливої пікантності.
На іншому фото зірка позувала на березі, коли хвиля намочила ніжки й сідниці. Вийшло заворожуюче прекрасним, і видно, що Катерина віддалася хвилі, отримуючи насолоду і змусивши всіх собі заздрити.
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І вперше в моїй багаторічній гастрольній практиці по всьому світу, різниця в часі з Україною - 2,5 години!🤓 ⏰ ",- написала артистка.
Майже за годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.
"Happy new year ✨ 🌹 відмінного святкування і відпочинку🌸", "можна я замість вашої голови свою вставлю 😁 жартую 🌞 шикарно,дуже😍", "прям серіал якийсь ) я б подивився", "вау, яка краса. Справжні джунглі 😍", - написали користувачі мережі.
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