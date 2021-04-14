Відома актриса і модель Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, постала в сяючій сукні

Ольга починала свою кар'єру з модельного бізнесу, пише Politeka.net. Після цього послідували ролі в кіно.

Зараз артистка активно веде свій Instagram, в якому часто згадує про роботу, постаючи в найцікавіших образах. Цього разу Куриленко позувала в сяючій сукні на блискавці, яка добре підкреслила достоїнства фігурипри приглушеному світлі.

Красива зачіска і легкий макіяж завершили образ. Погляд у артистки здавався зухвалим і пристрасним одночасно.

За дві години публікація зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Я не можу заснути, думаючи про тебе. Після того, як знову подивився фільм "Хітмен" 😍 😍 » , «Гарного дня, моя мило Ольго🍃 🌷 🌻 🌸 🌼", " іноді ми не можемо пояснити, що ми бачимо в людині, але ця людина просто змушує тебе відчувати те, що інша не може«," ти теж мила"," ООО люблю естетику😍", " кава з великою кількістю цукру❤️🔥 😘", "гарна сукня ідеально тобі личить", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко народилася 14 листопада 1979 року у Бердянську (Запорізька область).

З дитинства зірка подорожувала разом з мамою. Так, один раз в Москві Ольга попалася на очі жінці-скауту міжнародного модельного агентства, яка запропонувала їй спробувати свої сили в моделлінгу.

Вже в 16 років Куриленко, підписавши вигідний контракт, вирушила в Париж.

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