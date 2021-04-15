Співачка Ані Лорак знає толк у розвагах, особливо, коли є, що показати

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, похвалившись відпусткою на казкових Мальдівах.

Після пляжних утіх Кароліна вирішила додати гостренького своєму відпочинку й відправилася плавати на каяках в океані. Для цього співачка вибрала спокусливий лук, натягнувши червоне мікробікіні та захистивши голову від розпечених променів сірою кепкою.

Озброївшись веслом Ані сіла на каяк, повернувшись до камери боком, - щоб фанати змогли розгледіти її принади у всій красі. Зірка трохи прогнула спинку й підняла руку, демонструючи пружні сідниці, тонку талію та пишний бюст. Останній особливо приковує увагу, так як ліфчик купальника, здається, трохи сповз, частково оголивши неосяжну "красу".

За кілька днів відпустки Кароліна вже встигла здивувати шанувальників кількома гарячими фото. До цього артистка позувала на пляжі в темно-синьому ліфі від купальника й жовтих міні-шортах. Для того, щоб здаватися вище, дівчина встала навшпиньки, "подовживши" тим самим апетитні ніжки.

Користувачі з жаром обговорювали побачене:

"я балдію від вашої фігури 🤤"; "які ніжки 😍"; "Яка красуняяя😍😍😍 приємного відпочинку Вам, дорога! Чекаємо вас наповнену сонцем і повну сил, енергії з концертами в Україні!❤ ️ Безумно шалено любимо Вас і сумуємо 💋"; "яка фігурка 😍 Кароліна, Ви ідеальна 🔥♥️"; "смачна дівчина!❤"; "🔥 Кароліна, що ви творите😂".