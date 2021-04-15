Співачка Ані Лорак знає толк у розвагах, особливо, коли є, що показати
Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, похвалившись відпусткою на казкових Мальдівах.
Після пляжних утіх Кароліна вирішила додати гостренького своєму відпочинку й відправилася плавати на каяках в океані. Для цього співачка вибрала спокусливий лук, натягнувши червоне мікробікіні та захистивши голову від розпечених променів сірою кепкою.
Озброївшись веслом Ані сіла на каяк, повернувшись до камери боком, - щоб фанати змогли розгледіти її принади у всій красі. Зірка трохи прогнула спинку й підняла руку, демонструючи пружні сідниці, тонку талію та пишний бюст. Останній особливо приковує увагу, так як ліфчик купальника, здається, трохи сповз, частково оголивши неосяжну "красу".
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За кілька днів відпустки Кароліна вже встигла здивувати шанувальників кількома гарячими фото. До цього артистка позувала на пляжі в темно-синьому ліфі від купальника й жовтих міні-шортах. Для того, щоб здаватися вище, дівчина встала навшпиньки, "подовживши" тим самим апетитні ніжки.
Користувачі з жаром обговорювали побачене:
"я балдію від вашої фігури 🤤"; "які ніжки 😍"; "Яка красуняяя😍😍😍 приємного відпочинку Вам, дорога! Чекаємо вас наповнену сонцем і повну сил, енергії з концертами в Україні!❤ ️ Безумно шалено любимо Вас і сумуємо 💋"; "яка фігурка 😍 Кароліна, Ви ідеальна 🔥♥️"; "смачна дівчина!❤"; "🔥 Кароліна, що ви творите😂".
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