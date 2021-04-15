Людмила Балан, Молдавська ведуча та співачка, а також мама Дана Балана, викликала ажіотаж новим фото

Як передає Politeka.net, 63-річна зірка опублікувала яскравий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала за цікавим заняттям.

Блондинка позувала верхи на коні на піщаному пляжі. Щаслива Людмила в рожевому вбранні помахала рукою, обдарувавши глядачів ніжною посмішкою.

"Ви коли-небудь бачили нещасного коня або пригніченого птаха? Одна з причин, по якій птахи та коні не нещасні, полягає в тому, що вони не намагаються справити враження на інших птахів або інших коней", - пофілософствувала в підписі Людмила.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, жінка кілька тижнів не виходила на зв'язок, тому шанувальники встигли за нею скучити. Крім компліментів, багато хто засипав Людмилу питаннями про Дана та співачку Тіну Кароль - як відомо, парі давно приписують роман, ще з їх спільного тренерства на "Голосі країни".

"Як завжди прекрасна і чарівна!!!🔥❤️"; "Ми сумуємо, радуйте нас частіше❤️"; "Яка ви сонячна😍 від вас віє нереальна енергетика 🥰 ми сумували 💜"; "яка смілива наїзниця..."; "Вау! 😍Несподівано, але кайфово🔥 👏. А сенс цих глибоких рядків - приклад нам, людям!❤️"; "Людочка, де пропадає наш кудряш улюблений - Данік? 🥰Ми дуже за ним скучили❤️"; "Нарешті з'явилася мамуля-красотуля....❤️🔥"; "У вас напевно був сімейний відпочинок?"; "Ви просто неймовірна😍 така ж сонячна і красива❤️ ми дуже сумували за вами❣ і сумуємо за Даном з Тіною, нехай вже з'являться, просимо, просимо, просимо😢❤️".

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