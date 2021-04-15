Анні Саліванчук, актрисі та дружині продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, необхідна термінова операція на хребті

Після старої травми - впала з коня - у Саліванчук утворилася шийна грижа. Останній місяць красуня провела практично весь час у спеціальному шийному комірі, також їй заборонено піднімати тяжкості вагою більше кілограма.

Врятувати актрису від виснажливого болю може тільки операція.

"Шийні грижі не можна порівняти з тими, що в грудному або поперековому відділі. Це більш важкий випадок. Мені будуть видаляти дві грижі між 5-6 і 6-7 хребцем, а також диски. Будуть вставляти туди пластини", - розповідала Анна раніше.

Напередодні госпіталізації до лікарні зірка вирішила підняти собі настрій, влаштувавши дівич-вечір з фотосесією. Про це дружина продюсера "Квартал 95" повідомила в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Не звертаючи уваги на біль, Анна крутилася перед камерою в розкішному червоному платті.

"Ох, я сьогодні і дала, я вам так скажу... Три години фотосесії плюс мейк і зачіска, п'ять годин... видавили все, що могли, - поділилася Саліванчук, додавши про своє самопочуття. - Шия зараз, безумовно, у мене болить, рука віднімається, зате я щаслива".

Дівчина звернулася до своєї мами, подякувавши їй за допомогу з дітьми - у неї двоє синів - п'ятирічний Гліб і восьмимісячний Микита.

"Спасибі, що ти мені допомагаєш. Я сподіваюся, що ти будеш здорова весь цей час, поки я буду реабілітуватися після операції... Але мені потрібен був цей дівич-вечір-фотосесія, тому що я хотіла підняти собі настрій... Я сьогодні просто кайфанула, я відволіклася від свого болю, від проблеми...".

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