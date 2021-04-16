Свіже відео з виступу молдавського музиканта Дана Балана викликало хвилю критики серед фанатів

Як повідомляє Politeka.net, у соцмережі Instagram на фан-сторінці, присвяченій молдавському музиканту Дану Балану шанувальники опублікували свіже відео з виступу артиста. Треба сказати, що ролик здорово розчарував шанувальників, вони впевнені, що співак виступав без фонограми і співав досить погано.

На кадрах видно, що Дан виступає на сцені з концертом, живою музикою і відповідним освітленням. Він скаче по сцені і виконує один зі своїх хітів "не люблячи". При цьому чути, що в залі є люди і вони намагаються підспівувати відому пісню, яку сам артист співає аби як. У підписі до відеоролика на фан-сторінці йдеться: "Одна з улюблених пісень Дана. Шкода, що він зараз її майже не співає на концертах".

Треба сказати, що шанувальники в коментарях негативно висловилися про виступ Балана, багато хто вважає, що він зовсім не вміє співати наживо. "Без фанери зовсім херня", "Так, без фонограми ніяк", "Краще б зовсім не співав без фанери", "У нього зовсім немає голосу", "Клас", "Дуже красива пісня", "Дуже подобається", "Ойййййй брррр", "Не розумію, що подобається. Стрибає, як козлик і виє", - пишуть користувачі в коментарях під відео виступу молдавського артиста.

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