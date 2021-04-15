Співачка Анастасія Приходько, що стала мамою втретє, викликала в Мережі резонанс незвичайними "вагітними" фото

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка, ретельно приховувала своє цікаве положення та кілька місяців тримала в секреті народження малюка. Тепер же, коли все стало відомо, дівчина ділиться кадрами з "животиком" і новонародженим у своєму мікроблозі в Instagram.

Зокрема, нещодавно Анастасія опублікувала скандальний знімок, на якому постала практично без одягу - в трусиках і накинутій на плечі шкіряній косусі. При цьому вона була з уже помітно кругленьким животом. І все б нічого, але співачка вирішила епатувати публіку непристойним жестом, показавши середній палець.

На новому фото Приходько постала вже зовсім в іншому образі- ніжному та милому. Співачка позувала в "пухнастому" білому светрі й знову ж без штанів.

"Минуле вагітне фото викликало резонанс🔥 хтось вітав, хтось обурювався, хтось взагалі не зрозумів🙄 я люблю бути різною і головне, хочу і можу собі це дозволити, не соромлячись своїх самовиражень. Ось тут я дуже мила і теж собі подобаюся. У мені живе нове життя, моє серце б'ється в такт з малюсіньким сердечком малюка. Ну, хіба це не чудово?", - підписала кадр зірка.

До речі, норовлива Приходько хоч вже й розсекретила радісну подію, продовжує при цьому приховувати стать новонародженого. Правда, під одним з фото з малюком, з'явився цікавий коментар від Олі Полякової.

"Хлопчисько❤️❤️❤ ️ вітаю крихітко! Урааа!🔥 "- "там не написано хто😂

Але спасибі тобі велике за привітання!!!❤ ️ Обіймаю!"

Нагадаємо, Приходько на шоу "Маска" показала кругленький живіт, Полякова не могла втриматися:" Настя, а є...".

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