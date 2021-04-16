Екс-солістка "ВІА Гри", близька подруга виконавця Макса Барських, Міша Романова, розповіла багато особистого в соціальній мережі

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Міша Романова завжди ставилася до особистого життя дуже ревно і не розкривала інформацію про себе після розставання з коханим максимально довго. Тільки восени Міша вперше показала себе під час вагітності сином Мартіном. Цього разу дівчина вирішила відповісти на запитання фанатів.

Без особистих питань про стосунки і дітей не обійшлося. Зокрема, у Романової поцікавилися, як би вона назвала дочку, якби була вагітною? Показавши вагітний живіт на милому архівному відео, яке раніше не показувала, дівчина помітила, що назвала б дитину Олімпія.

Варто відзначити, весь час вагітності Міша Романова не з'являлася на публіці, тому багато хто навіть не здогадувався про те, що вона стане мамою. Співачка цілком присвятила цей час своєму здоров'ю, моральному стану і спокою, щоб не хвилюватися. Малюка Мартіна артистка виховує сама.

До слова, обом артистам вже давно приписують роман, А Макса навіть називають батьком сина Міші, Мартіна. Самі ж співаки запевняють, що їх пов'язує лише дружба.Проте чутки не вщухають, адже Романова - дуже приваблива дівчина, і багатьох дивує, як Барських міг встояти перед нею.

І, дійсно, зовнішність співачки гідна компліментів. На одному з останніх фото в Instagram артистка постала з красивою зачіскою, а макіяж підкреслив її великі очі.

"завлекалочка🤩", " Укладка🔥 👏", "і тобі красуня позитивного дня!", "О, несподівано, таке прекрасне у тебе ранок", " Булочка з корицею 🤍", " Міша, останнім часом, бачимо тільки твої фотографії, а де пісні? Ти безумовно красуня, але хочеться почути твої пісні👍", "що за кішечка🤤 😻", "чудова Мішель 🔥взаємно", " зачіска як завжди, просто карколомна!!!!!", "Така кльова😻 🤪", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Романова повипендрювалася під ялинкою в спокусливих позах: "Скоро все трапиться...".

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