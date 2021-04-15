Останній місяць видався дуже важким для ведучого Володимира Остапчука і його дружини Христини Горняк. Після смерті бабусі шоумена сім'ю наздогнала нова біда
Як передає Politeka.net, Христина поділилася деталями в "сторіз" у себе в Instagram.
Теща Остапчука в результаті падіння роздробила колінну чашечку. Тепер їй належить тривале та дороге лікування. Христина повідомила, що вже шукає "нормального хірурга".
"У нас видався вчора дуже складний день, я прокинулася від дзвінка мами з криками в сльозах, дуже злякалася, - поділилася вона. - Але зараз вже набагато спокійніше всередині. Попереду чекає складний шлях, а ми точно його подолаємо, адже у мене найкраща мама, кращий чоловік і кращий вітчим! А разом ми точно можемо все!"
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До цього Остапчук показував кадр з лікарні з рентгенограмою травми тещі.
"Мама Христини в лікарні з роздробленою колінною чашкою. Ранок, бл**ь...", - емоційно підписав Володимир.
Пізніше ведучий подякував кожному за підтримку:
"Спасибі всім за ваші слова 🙏. І так, сьогодні буде офігенний день".
Нагадаємо, нещодавно шоумен пережив велике горе, пішла з життя його улюблена бабуся. Остапчук вирушив до рідної Умані, щоб проводити її в останню путь. Христина при цьому залишалася вдома в Києві.
"Володимира я підтримувала весь тиждень, коли його бабуся по татові була при смерті. І вчора, коли її не стало, теж. Не поїхала, так як не бачила її ніколи і, думаю, була б там зайвою", - пояснила тоді вона своє рішення.
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