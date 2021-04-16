Відома актриса Анна Саліванчук поділилася кадрами з чуттєвої зйомки з новим образом

Анна не так давно розповіла, що її стара травма знову дала про себе знати, тому вона повністю зайнялася лікуванням і багато часу присвячує даній темі. Проте, зірка ситкому "Одного разу під Полтавою" і дружина продюсера "Квартал 95" не зациклюється на проблемі і активно веде Instagram.

На своїй сторінці Анна поділилася серією кадрів, які підкреслили її красу. У лаковому плащі без гудзиків на зоні декольте зірка виглядала дуже спокусливо. Простий макіяж, акуратна укладка і мінімум зайвих деталей створили образ кокетки, а сумочка з металевою ручкою завершила лук. Показуючи значний бюст в такому образі, Саліванчук вдалося надати собі спокусливого вигляду, який порадував мережу.

"Я - як вода, і цим все сказано. Мінлива, і той же час постійна. Вода укладається в будь-які рамки, знаходить будь — яку форму в залежності від ситуації, але тиску вона не виносить-просочитися крізь пальці, не наздоженеш. Воду не знищити. Можна зробити льодом, перетворити на пару - це буде та ж вода", - написала Саліванчук.

Фанати відповіли:

«У вас тут жарко; дуже красива 👍 Давно з Вами. Здоров'я міцного🙌; 😍 Найкраща актриса😍; подобається".

Зазначимо, Анна не перестає дивувати шанувальників у соцмережі. Нещодавно у своєму мікроблозі в Instagram молода мама і блогерка розповіла, що готується до складної операції через гриж шийних хребців, а тепер показала миле фото з келихом в руках, в підписі до якого заговорила про біль і випробування.

На новому знімку Анна зображена на кухні, вона присіла на стіл і тримає в руках келих вина. Перед камерою красуня з'явилася в затишному світлому костюмі, який складається їх штанів і об'ємної кофти з капюшоном оверсайз.

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