Хлопець з Росії, на ім'я Діоніс Кельм став єдиним двійником Софії Ротару, визнаним особисто артисткою

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайт veasy, в Росії живе хлопець, на ім'я Діоніс Кельм, який став єдиним двійником Софії Ротару. Зірка особисто схвалила його діяльність, тепло підтримала і як би "дала добро" заробляти на пародіях. За словами шоумена, у 2005 році у нього випав шанс особисто зустрітися з легендою радянської естради, а незабаром Софія Михайлівна навіть особисто запросила його на свій день народження.

Повідомляється, що Кельм є єдиним двійником Софії Михайлівни, як зовні, так і вокально. Хлопець виступає на корпоративах, знімається в кліпах, відвідує телешоу, а також виступає в різних закладах з власним шоу, в яких постає в образі Ротару. Подейкують, що година виступу Діоніса в образі легендарної співачки коштує близько 50 тисяч рублів. Крім того, свої пародії шоумен показує і користувачам мережі в YouTube.

Діоніс Кельм також активний користувач Instagram, де часто публікує фотографії як в образі Софії Ротару, так зі звичайного життя - без гриму, косметики та нарядів. Треба сказати, що фоловерів в захваті від зовнішньої схожості хлопця із зіркою, але також багато хто вважає його симпатичним чоловіком, коли він без гриму. "Який гарний", "Діоніс красунчик, краще у світі не знайти людину, браво. З усіх боків принц", "Дуже красивий", - пишуть фанати в коментарях до фото хлопця.

Нагадаємо, 50-річний єдиний син Ротару видав правду про свій стан, показавши аналізи на гепатит: "Готовий...".

Як повідомляла Politeka, Єдиний син Ротару показав свій почорнілий і облізлий будинок в Криму: "Залишилися одні...".

Також Politeka писала, Юна внучка Софії Ротару, яка зібралася заміж за мільйонера, збентежила виглядом без ліфчика: "Поставтеся серйозно до...".