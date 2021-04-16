Хлопець з Росії, на ім'я Діоніс Кельм став єдиним двійником Софії Ротару, визнаним особисто артисткою
Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на сайт veasy, в Росії живе хлопець, на ім'я Діоніс Кельм, який став єдиним двійником Софії Ротару. Зірка особисто схвалила його діяльність, тепло підтримала і як би "дала добро" заробляти на пародіях. За словами шоумена, у 2005 році у нього випав шанс особисто зустрітися з легендою радянської естради, а незабаром Софія Михайлівна навіть особисто запросила його на свій день народження.
Повідомляється, що Кельм є єдиним двійником Софії Михайлівни, як зовні, так і вокально. Хлопець виступає на корпоративах, знімається в кліпах, відвідує телешоу, а також виступає в різних закладах з власним шоу, в яких постає в образі Ротару. Подейкують, що година виступу Діоніса в образі легендарної співачки коштує близько 50 тисяч рублів. Крім того, свої пародії шоумен показує і користувачам мережі в YouTube.
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Діоніс Кельм також активний користувач Instagram, де часто публікує фотографії як в образі Софії Ротару, так зі звичайного життя - без гриму, косметики та нарядів. Треба сказати, що фоловерів в захваті від зовнішньої схожості хлопця із зіркою, але також багато хто вважає його симпатичним чоловіком, коли він без гриму. "Який гарний", "Діоніс красунчик, краще у світі не знайти людину, браво. З усіх боків принц", "Дуже красивий", - пишуть фанати в коментарях до фото хлопця.
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