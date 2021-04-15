Зоряний детектив Оля Полякова здивувала всіх несподіваним вчинком на шоу "Маска", ще й Каменських не встояла

Як повідомляє Politeka.net, грандіозне шоу "Маска" на телеканалі "Україна" кілька місяців розбурхувало українців інтригами, виступами учасників і реакціями зіркових детективів. Так, нещодавно на сторінці проекту в Instagram опублікували кумедний короткий ролик, в якому зірковий детектив Оля Полякова несподівано почала робити масаж своєму колезі Андрію Данилку. Більш того, незабаром під радісні крики глядачів до неї приєдналася Настя Каменських і навіть Дзідзьо.

У ролику видно, що спочатку майже всі зіркові судді сидять за столом, як раптом Полякова зривається зі свого місця, підходить до Данилка і починає старанно масажувати його плечі. Тут же до неї приєднується Дзідзьо, який стояв поруч, а потім ще й Каменських підійшла і теж почала робити масаж. Осторонь залишився тільки Олег Винник. Треба сказати, що таким своєрідним способом зіркові детективи вирішили мотивувати Данилко дати правильну відповідь, хто ховається за черговою маскою. І все це під гучні крики: "Андрій, давай, скажи", "Михайлович, давай!" і тому подібне.

У підписі до ролика йдеться: "Коли вся надія тільки на Андрія Михайловича! Або неочевидні переваги, коли ти єдиний уважно слухаєш підказки про зіркових героїв. Дивіться виступи героїв і веселі моменти шоу на YouTube-каналі "Маска. Україна". Користувачі тут же почали активно обговорювати кумедний ролик, не стримуючи себе в коментарях.

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