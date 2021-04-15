Українська співачка Софія Ротару у свої 73 роки вражає молодістю і красою

Всі глядачі гадають, як артистці вдалося перемогти старість, передає Politeka.net. Одні стверджують, що знаменитість зробила пластику, інші говорять про гарну генетику, а треті - про ретельний догляд за собою.

Ротару не звертає увагу ні на які розмови й продовжує радувати шанувальників своїм квітучим виглядом, а ті, своєю чергою, поширюють знімки у групах.

Цього разу користувачі мережі опублікували архівне фото Софії Михайлівни, на якому вона зображена зі своїми сестрами, Лідією і Аурікою.

Українська легенда одягла пляжну сукню з глибоким декольте, а завершили її образ окуляри з дзеркальними стеклами.

Знімок був зроблений на Мальдівах, на дерев'яному пірсі з будиночками.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Красунечки👏 👏 👏 як же я обожнюю вас і вашу творчість, кращі 🙏🙏🙏❤️❤️❤️💐💐💐💐💐💐💐", "ви, красуні, чудові 🌹❤️ гарного відпочинку💕 💕 💕 😘 😘 😘", " три сестрички, щастя вам!", "Так тримати!❤️❤️❤️❤️❤️", "Ніжно обіймаю Вас, люблю, Ваше фото клас завжди гарна!", "Ідеал жіночності!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в багатодітній родині. Крім зазначених Лідії і Ауріки у неї ще є двоє братів і сестра. Сім'я з дитинства займалася музикою, бо цю любов до співу прищепила мати.

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