Зоряний детектив Оля Полякова разом з Дзідзьо і артистом Андрієм Данилко повеселилася на зйомках шоу

Не так давно стало відомо, хто ж переховувався під останньою маскою «Сонця». Особистість переможниці була прихована до самого кінця. У той же час не тільки на офіційній сторінці шоу «Маска» в Instagram стали публікувати найцікавіші уривки з проекту, але і на фан-акаунтах.

Один з них вразив глядачів, які вже встигли не раз посміятися з спільних перепалок Данилко і Полякової. Цього разу артист спробував втихомирити голосно співаючу Олю Полякову і Дзідзьо, але нічого не вийшло, так як зірки почали кричати ще голосніше і навіть пританцьовувати.

"Андрійко, сиди і мовчи", - сам собі сказав Данилко, махнувши рукою.

"Протягом першого сезону наші детективи стали справжніми друзями. До речі, ви вірите в дружбу між чоловіком і жінкою?",- раніше писали на сторінці шоу «Маска», зачіпаючи тему спілкування артистів.

Також нещодавно на сторінці проекту в Instagram опублікували кумедний короткий ролик, в якому зірковий детектив Оля Полякова несподівано почала робити масаж своєму колезі Андрію Данилку.

У ролику видно, що спочатку майже всі зіркові судді сидять за столом, як раптом Полякова зривається зі свого місця, підходить до Данилка і починає старанно масажувати його плечі. Тут же до неї приєднується Дзідзьо, який стояв поруч, а потім ще й Каменських підійшла і теж почала робити масаж. Осторонь залишився тільки Олег Винник.

Нагадавши, Андрій Данилко з Надією Мейхер загубили ніс Олі Поляковій на шоу "Маска": "Давай 500 гривень!".

Як повідомляла Politeka, Настя Каменських розкусила брутального Сома на шоу "Маска" і не змогла тримати себе в руках: "єдине, що видало...".

Також Politeka писала, зірковий детектив Андрій Данилко відразу ж розгадав, хто місяць на шоу "Маска", і поставив на місце Олю Полякову: "Михайлович, браво!".