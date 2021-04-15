Зірка "Дизель шоу", Вікторія Булітко, здивувала образом фатальної красуні

Вікторія Булітко багато разів доводила, що в будь-якому образі вона виглядає бездоганно, пише Politeka.net. Крім того, артистка дуже талановита, тому в шоу їй дістається багато ролей.

Варто відзначити, що артистка почала свою кар'єру з участі в КВК, а потім її запросили на театральне відділення Запорізького університету.

Зараз кар'єра Вікторії тільки зростає. А у 2019 році вона навіть взяла участь в шоу "Танці з зірками", де продемонструвала і драматичний талант.

Красуня встигає вести свій Instagram, де 15 квітня розмістила фото в образі фатальної бестії, тепер її можна не впізнати. Вікторія постала в сукні з паєтками, що відсвічують від спалаху фотокамери. Крім того, на зірці була перука і яскрава помада.

"🔥Ольга Миколаївна прийшла...))))

"Доброго ранку!"- сказати всім❤️"", - написала вона.

Образ вийшов гарячим і в результаті знімок заробив майже 4000 лайків й багато коментарів:

"Добреее 🥰 прекрасного настрою і продуктивного дня✨ 😍", "ну тепер ранок точно добрий❤️", "заздрю тому кому дісталося така краса. 😊 ", "Ольга Миколаївна ти з якої ноги встала?❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Ви прекрасні завжди, в будь-якому образі", " Ахх яка се**уальна жінка😍 😍", " На ранкову кішку схожа. Щоранку нащадка Лева таким бачу, поки не погодую", "Все я убитий на повал.🙂 🙌 😘 ", "Шоооо..???! Знов...???? 🤔 🤔 🤔 😂 ", "Така пристрасна!!! Доброго ранку☺️".

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Як повідомляла Politeka, Булітко з" Дизель шоу "позбулася одягу і показала, як отримує задоволення в кінці дня:"займуся улюбленою справою".

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