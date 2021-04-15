Відома співачка Ані Лорак підігріла чутки про майбутнє весілля

Артистка завжди привертала увагу не тільки своєю творчістю, але й особистим життям, передає Politeka.net. У 2019 році Ані Лорак розлучилася з чоловіком, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Пізніше в ЗМІ почали писати, що зірка закрутила роман з продюсером Єгором Глібом. Красуня не розкриває деталі свого життя, проте нещодавно преса стала писати про те, що співачка збирається заміж. Вся річ у тому, що на одному знімком фанати помітили, що на безіменному пальці у Ані виблискує колечко, схоже на обручку.

А в недавньому пості артистка знову підігріла чутки про весілля. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Зірка розмістила анімаційне відео, на якому вона позувала, витягнувши руку перед собою. При цьому на пальці було намальовано золоте колечко. Користувачі мережі тут же стали робити свої припущення про цю цікаву деталь.

Публікація швидко зібрала понад 50 тисяч переглядів і багато коментарів:

"І колечко на пальці, думаю, невипадковий натяк", " Вааааау! 😍 Якби не карантинні умови, впевнена що цей ремікс підірвав би всі танцполи! 🔥 Дякую за такий нежданий сюрприз! 🙏 ❤ ️ ", "Ти найкраща", " незвично вийшло)🔥", "Боже, цей голос: такий чуттєвий і оксамитовий, немов обійми", " розкішно! Барвисто! Восторг 🔥 🔥 🔥 спасибі, за класну обробку", " огоо 🔥 😍 Нічого собі😍 😍 ось так сюрприз справжній 😍 😍 Кароліночка спасибі,що так радуєте нас!😍 здорово!!!😍🔥".

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