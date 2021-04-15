Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, захоплюючи видом
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко ще в підлітковому віці покинула Україну і закінчила школу моделей. Але досить швидко красуня змінила сферу діяльності-стала актрисою. Дівчина знялася в багатьох картинах, але одним з найяскравіших фільмів є про Джеймса Бонда, де Ольга отримала роль супутниці головного героя. Зараз Куриленко продовжує зніматися в кіно, як і підігрівати інтерес до себе в Instagram.
Зірка цього разу опублікувала фото, на якому лежала в міні-бікіні, насолоджуючись прозорою водичкою. Купальник виявився настільки маленьким, що можна оцінити кожен вигин красуні.
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Фотографія зроблена моїм другом", - написала Ольга.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Боже мій, я палаю", "Доброго ранку", "Прекрасно", "Абсолютно чудово", "просто божественно", " спасибі! І тобі того ж!", "Бажаю, щоб у мене було таке тіло, як твоє !!! Шлю любов з Бразилії".
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Цього разу Куриленко позувала в сяючому платті на блискавці, яке добре підкреслило достоїнства фігури при приглушеному світлі.
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