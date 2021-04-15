Дружина відомого українського коміка Євгенія Кошового з "Квартал 95" Ксенія показала новий стильний образ
Як пише Politeka.net, Ксенія Кошова не така публічна, як зірковий чоловік, і вважає за краще займатися вихованням дітей. Але красуня стала позувати для одного з українських брендів, вражаючи життєрадісністю і стильними образами.
Так, цього разу, на сторінці бренду з'явилися нові кадри "пустощів" Ксенії Кошової. Зірка позувала в білому піджаку на голе тіло і штанях. На першому фото усміхнену красуню зняли досить крупним планом і можна помітити прикраса на шиї, що висіло над зоною декольте. На другому знімку Ксенію показали на повний зріст біля дзеркала.
"Прекрасна новина", - було написано під публікацій в соціальній мережі Instagram.
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Ми писали, що дружина зірки Студії» Квартал 95 " Євгенія Кошового поділилася підсумками року, в яких розповіла про велику втрату.
За словами Ксенії, вона втратила важливу для неї людину.
"Коли цей рік поставив жирну крапку і позбавив нас дуже близької і рідної людини. Моєї Галинки. І прошу не додавати цей рік до мого віку, я їм практично не користувалася. Але! Все-таки були і хороші моменти, чого кривити душею)) нові, позитивні знайомства!!! Я вдячна долі, що на моєму шляху зустрічаються щирі люди!» ,- написала дружина Кошового.
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