Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала ніжну фотосесію з чоловіком
Як пише Politeka.net, Марина вже давно радує українців перемогами на міжнародних турнірах. Красуня одружена з Мішею Романчуком, плавцем, який взяв безліч медалей на найпрестижніших турнірах світу.
Цього разу Марина в Instagram вирішила показати, як любить свого чоловіка. Красуня була в прозорому корсеті з кріпленнями для панчіх. Дівчина лежала на колінах у Міші, який позував у штанях, білій сорочці, а образ доповнила метеликом.
"Всі разом", - написала Марина.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау", " Ооооо! Така красива ! Дуже мила пара!", "Дуже романтично і дійсно відмінне фото! Класно", "чудові", "фото супер".
Ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накачане тіло на тлі квітів у розкішному купальнику-бікіні.
На знімку Бех-Романчук показала своє вражаюче тіло, яке вона підтримує в ідеальній формі завдяки постійним тренуванням.
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