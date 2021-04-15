Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала ніжну фотосесію з чоловіком

Як пише Politeka.net, Марина вже давно радує українців перемогами на міжнародних турнірах. Красуня одружена з Мішею Романчуком, плавцем, який взяв безліч медалей на найпрестижніших турнірах світу.

Цього разу Марина в Instagram вирішила показати, як любить свого чоловіка. Красуня була в прозорому корсеті з кріпленнями для панчіх. Дівчина лежала на колінах у Міші, який позував у штанях, білій сорочці, а образ доповнила метеликом.

"Всі разом", - написала Марина.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау", " Ооооо! Така красива ! Дуже мила пара!", "Дуже романтично і дійсно відмінне фото! Класно", "чудові", "фото супер".

Ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала накачане тіло на тлі квітів у розкішному купальнику-бікіні.

На знімку Бех-Романчук показала своє вражаюче тіло, яке вона підтримує в ідеальній формі завдяки постійним тренуванням.

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