Відомий фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе на тренуванні
Як пише Politeka.net, Марина просто обожнює спорт і ділитися порадами з шанувальниками, як правильно ним займатися. Боржемська і сама знаходиться в ідеальній формі, що часто демонструє в соціальних мережах.
Цього разу Марина опублікувала фото в спортивному топі і штанях. Зірка стояла в спортзалі, нахиляючись вперед, а руками тягнула кріплення на гумках.
"Вирішила дати вам кілька порад для плоского живота, якому позаздрить будь-який спортсмен.
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Щоб живіт був плоским, потрібно регулярно займатися і правильно харчуватися", - написала Марина під фото.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дуже хороший комплекс вправ. Легкий і не займає багато часу. А з правильним харчуванням буде"," Спасибочки"," так, обов'язково"," ви мій кумир","спасибі за рекомендації, попрацюю".
Ми писали, що фітнес-тренер Марина Боржемська (у шлюбі Узелкова) розповіла про інтервальне голодування.
Боржемська вирішила розповісти своїм шанувальникам про інтервальне голодування. Як пояснила тренер, інтервали в голодуванні бувають різними.
Нагадаємо, тренер "Зважені та щасливі" Боржемська в міні-бікіні зачепила навіть Лесю Нікітюк
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