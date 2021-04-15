Відомий фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська показала себе на тренуванні

Як пише Politeka.net, Марина просто обожнює спорт і ділитися порадами з шанувальниками, як правильно ним займатися. Боржемська і сама знаходиться в ідеальній формі, що часто демонструє в соціальних мережах.

Цього разу Марина опублікувала фото в спортивному топі і штанях. Зірка стояла в спортзалі, нахиляючись вперед, а руками тягнула кріплення на гумках.

"Вирішила дати вам кілька порад для плоского живота, якому позаздрить будь-який спортсмен.

Щоб живіт був плоским, потрібно регулярно займатися і правильно харчуватися", - написала Марина під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дуже хороший комплекс вправ. Легкий і не займає багато часу. А з правильним харчуванням буде"," Спасибочки"," так, обов'язково"," ви мій кумир","спасибі за рекомендації, попрацюю".

Ми писали, що фітнес-тренер Марина Боржемська (у шлюбі Узелкова) розповіла про інтервальне голодування.

Боржемська вирішила розповісти своїм шанувальникам про інтервальне голодування. Як пояснила тренер, інтервали в голодуванні бувають різними.

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