Актриса та співачка Дженніфер Лопес розбурхала публіку занадто сміливим образом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 51-річної зірки в Instagram опублікували свіжі фото, де Джей Ло здивувала вбранням, у якому з'явилася на сцені.

Співачка вбралася в оригінальну сукню зі цнотливим закритим верхом, але зате розкутим низом - таких розрізів публіка ще не бачила, вони доходили майже до талії. Таким чином, вся увага на потужні стегна красуні, якими та, звичайно не спокусила хіба що сліпого.

Лук доповнив геометричний візерунок на чорній сукні, а також розкішне довге волосся до сідниць.

"Сила, якою вона володіє на сцені, неймовірна... Вона приголомшує кожним виступом... Коли вона співає, її сяйво ще більше, вона просто найкраща! ❤",- підписав фото автор поста.

І користувачі з ним погодилися, коментуючи побачене:

"Просто чудово❤️❤️😍"

"Мені подобається це плаття"

"У неї унікальний стиль, вона вражає ❤️"

"Красива жінка👏"

"Елегантність - невід'ємна риса вашої особистості ❤️😍"

"Я уявляю, як ти будеш голою, мені б дуже хотілося... 😍"

Джей Ло, фігура якої є предметом жадання та заздрості, раніше ділилася секретом, як їй вдається завжди бути підтягнутою і свіжою. У цьому зірці допомагає справжня одержимість спортом. Лопес не перестає займатися навіть у власний день народження.

"Іноді, після насиченого або робочого дня, що переходить в ніч, мені хочеться пропустити тренування, але я кажу собі: просто встань і йди в спортзал, це займе всього лише годину", — розповідала вона в одному з інтерв'ю.

А відновитися після посилених тренувань їй допомагають перекуси фруктами й овочами і відпочинок з дітьми.

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