Актриса Анджеліна Джолі розбурхала шанувальників, з'явившись на вулиці в сміливому образі з дорослими синами

Як передає Politeka.net, папараці зняли 45-річну зірку з Меддоксом і Паксом під час прогулянки, фото опубліковані на одній з фан-сторінок актриси.

Так, Джолі вийшла в світ в тонкій маєчці тілесного відтінку, кремовому тренчі і такого ж кольору вільних брюках. Чорні сонцезахисні окуляри та червона сумочка доповнили лук. При цьому вся увага була прикута до бюста красуні. Анджеліна "забула" про ліфчик, засвітивши трохи більше, ніж хотіла.

"Горда мама", - так підписав фото автор поста, хоча користувачі, скоріше, назвали б її "гаряча матуся". Публіка кинулася з ентузіазмом обговорювати побачене:

"Вона виглядає чудово, супер красиво і сексуально в довгому вбранні ❤️"

"Я люблю вас усіх, Анджеліна, моя неповторна і справжня любов назавжди😍😍"

"Трохи прохолодно😁😎"

"Ти елегантна прекрасна жінка, завжди красива❤️"

Нагадаємо, Джолі усиновила Меддокса, старшого з їх клану з Бредом Піттом, в 2002 році, коли йому було всього 7 місяців. Хлопчик народився в Камбоджі. На той момент актриса була ще одружена з Біллі Бобом Торнтоном, але через рік пара розлучилася, і Джолі оформила одноосібну опіку. Пізніше, коли Джолі стала зустрічатися з Піттом, Бред усиновив Меддокса. Зараз хлопець навчається в університеті Йонсей в Сеулі, вивчаючи біохімію.

Пакс народився у В'єтнамі в 2003 році і був усиновлений парою в 2007-му. Як розповіла Джолі в одному з інтерв'ю, Пакс хотів би пов'язати своє життя з кіно. Але поки він не навчається кіномистецтву професійно і тільки придивляється до всіх процесів на зйомках разом із мамою.

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