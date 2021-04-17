Співак Олег Винник підкорив публіку одним кадром, поставши перед камерою в зухвалому вигляді
Як передає Politeka.net, на фан-сторінці 47-річного артиста в Instagram завзяті шанувальниці вирішили згадати про одне з найпікантніших фото зірки, зроблене в джакузі.
Винник вирішив влаштувати собі незабутній релакс після концерту, вибравши в якості відпочинку приємні водні процедури. На фото Олег зображений з оголеним торсом у ванній. Волосся його зібране в хвіст, а на шиї висить хрестик.
Автор поста доповнив знімок красномовним підписом:
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Їжа: @olegg.vynnyk
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Дане фото наробило багато галасу на сторінці у Винника, коли артист його опублікував пару років тому. Фанати божеволіли в коментарях:
"Концерт був супер👍а сауна з джакузі це було бомбезно👍 🤗 😘"; "Ах... який красень! 🔥"; "Ну прямо! Посейдон!!!"; "мачо😍 😍 😍"; "опаааааа, легше Олег Анатолійович, такі фото кружляють голову багатьом прихильницям!😀"; "Постарів😩"; "вмієте підняти настрій 🌹"; " Олежа, ну не треба такі фото скидати, тепер як спокійно заснути?"; "Яка гаряча фоточка😂 😻 🔥 де заспокійливе?😰".
Раніше ми розповідали, в Мережі з'явилися кадри тренування Винника в спортзалі. Зірка, "озброєний" гантелями, підкачав біцепси, а потім показав свій "будинок на колесах", в якому відпочиває під час концертних турів.
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