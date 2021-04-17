У Мережі гаряче обговорюють випадкові кадри зі співачкою Ані Лорак, зняті під час зоряної вечірки

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 42-річної артистки поділилися цікавим відео, яке було зроблено на святкуванні дня хрестин дочки Філіпа Кіркорова Алли-Вікторії (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Серед гостей була й українська співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в РФ. Остання прийшла з колишнім чоловіком, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу, та дочкою Софією.

У якийсь момент гостям, мабуть, запропонували в якості розваги караоке. Кароліна, що сиділа за столом, відпила з келиха, взяла мікрофон і виконала хіт Алли Пугачової "Жінка, яка співає".

Користувачі з ентузіазмом обговорили старання Лорак:

"Молодець🔥🔥"

"Як же красиво 👏"

"Круто, Ані просто розумничка і справжній талант❤️👏"

"Потужно... Але у виконанні Алли Борисівни було ще потужніше і глибше. Там кожне слово було відчуто, як сповідь..."

"Хороша пісня, глибокий сенс"

"❤️🔥Любов моя ти молодець!! Дуже круто виглядаєш і співаєш солідно!!"

"А де примадонна з дітьми"

Нагадаємо, під час тієї ж вечірки Ані Лорак і її екс-чоловік сиділи поруч за столом і танцювали повільний танець в обіймах один одного. І це після важкого розлучення пару років тому. Для співачки стала потрясінням зрада Мурата. Примирення батьків Софії дало привід для численних чуток про відновлення їх відносин.

У мережі опублікували кадри, на яких Налчаджіоглу ніжно обіймає Лорак за талію, а вона від душі співає пісню «Я люблю тебе до сліз».

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