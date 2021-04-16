Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі, відомий як "танцюючий мільйонер" показав кадри зі своїм малятком-дочкою і зізнався, що дівчинка успішно перенесла операцію з виправлення вродженої патології

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram знаменитий італієць показав фото на якому тримає дитинку на руках, притиснувши до себе. На фото видно м'які поролонові шини на руках, дівчинка спокійно спить на руках у люблячого батька.

Джанлука написав пост трьома мовами-англійською, італійською та іспанською, розповівши, що на початку тижня вони з дружиною прийняли рішення зробити операцію і вона пройшла успішно. Він пише:

"У понеділок нашому маленькому Ангелу зробили операцію з видалення вовчої пащі. Це була дуже складний і емоційний тиждень для нас, і можете собі уявити для неї ... Коли ваша маленька дитина переживає щось настільки серйозне, як операція, це по-справжньому вражає весь ваш світ як батька. Наш ангел не перестає нас дивувати! Вона була такою сміливою, спокійною і милою, що я так пишаюся тим, що є її батьком!",- написав "танцюючий мільйонер".

Також він написав, що тепер розуміє, які почуття переживають батьки, які переживають подібний досвід, борючись за здоров'я своїх дітей. Ваккі розповів, що вони з дружиною і дитиною вже вдома: "Зі сльозами на очах я кажу вам, що всім серцем переживаю за всіх батьків, які пережили досвід турботи про здоров'я своїх дітей. Ми вдома. Ми так вдячні і щасливі! 🙏",- завершив свій зворушливий пост знаменитий мільйонер.

Варто сказати, що у 53-річного мільйонера минулого року народилася дочка з вродженою патологією - ущелиною на небі, яку називають "вовчою пащею". Попри те, що в дитячому віці дефект не помітний, проте в дорослому житті може принести чимало неприємностей дочки.

Шанувальники підтримали знаменитого батька сімейства:

"Ми можемо зрозуміти, що ви і Шерон відчували і через що проходите. Віра в Бога і наших маленьких ангелів завжди допоможе нам подолати труднощі. Ми тебе любимо",

"😘 😘 😘Доброго одужання для малятка .. обіймаю твою сім'ю Джанлу",

"Благословення вашому янголятку, любові і світла!",- написали шанувальники.

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