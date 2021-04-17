Герой "Холостяк 11" Михайло Заливако влаштував дівчатам випробування, змусивши їх змити з облич всю косметику

У Мережі показали реакцію Міші на ненафарбованих учасниць. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі проекту, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Експеримент з демонстрацією справжньої зовнішності "Холостяк" провів у попередньому випуску. Заливако покликав на групове побачення відразу чотирьох дівчат Лізу, Джесіку, Катю та Розалі.

"Ну, супер, без косметики так здорово!", - вигукнув він, вітаючи красунь.

Розалі погодилася з Мішею, сказавши, що їй так навіть комфортніше і вона не відчуває гострої потреби в макіяжі.

Ліза пококетувала з "Холстяком", задавши йому зустрічне запитання: "А ти без?"

"Я? Ну, я сьогодні без вій, звичайно...", - розсміявся той.

Пізніше Заливако поділився своїми враженнями, прокоментувавши подію:

"Всі добре виглядають... я взагалі не знаю, на фіг вони фарбуються... Ліза взагалі не змінилася".

Раніше ми розповідали, що спонукало Мішу змусити дівчат прожити цілий тиждень без косметики. Він ознайомився з акаунтами учасниць в соцмережі і прийшов в жах.

"Я не очікував такого... Мені не подобається, коли фотошоп, і все це в такому світлі...", - заявив "Холостяк".

Користувачі з жаром тоді обговорили його рішення: "молодець!!!! Ну хоч один з холостяків здогадався це зробити!!👏 "; "Ось це справжній хлопець. Простий. Молодець. Це класна ідея"; "деякі дівчатка і без мейку будуть симпатичними"; "Мішаня в непритомності буде, не дай бог...😂🔥"; "Жесть😂".

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