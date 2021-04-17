Актриса Ольга Куриленко вразила пікантним фото, продемонструвавши бездоганні форми
Як передає Politeka.net, 41-річна зірка, яка зіграла подружку суперагента Джеймса Бонда, опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, яким розбередила чоловічі серця й викликала заздрість у дам.
Ольга позувала в леопардовому бікіні лежачи на спині. Красуня підняла руки догори й заплющила очі, ніжачись у воді.
"Бажаю вам спокійного четверга!", - підписала знімок Куриленко.
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене, засипавши актрису компліментами. Одним з перших на пост відреагував єдиний син співачки Софії Ротару продюсер Руслан Євдокименко, поствивши "лайк".
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Нагадаємо, Ольга народилася в українському курортному місті Бердянськ. У 15 років її запросили працювати в Москву в модельне агентство «Red Star». У 16-ть вона уклала контракт з модельним агентством «Медісон» в Парижі і поїхала до Франції.
Перший досвід в кіно - головна роль в малобюджетному еротичному фільмі "Перст любові" (2005) французького режисера Діани Бертран. Отримала популярність як актриса після виходу фільму "Париж, я люблю тебе" (2006), зігравши в парі з Елайджею Вудом, і в тому ж році знялася у фільмі «Змій» з Іваном Аталлем і П'єром Рішаром. У січні 2008 року була обрана на роль «дівчини Джеймса Бонда» в черговому фільмі серіалу про агента 007.
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