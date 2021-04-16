Відомий український актор Тарас Цимбалюк, зірка "Спіймати Кайдаша" і "Кріпосна", показав тренування в домашніх умовах

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк вже не перший рік тішить українців своєю творчістю, граючи різні ролі. Красунчик активно стежить за своїм тілом і часто ділиться фото і відео в Instagram, де проводить тренування.

Так сталося і цього разу, адже Тарас опублікував кадри в сторіс Instagram, де показав віджимання. Цимбалюк був удома, тому довелося використовувати стільці, щоб виконати вправу. Актор був у бейсболці і майці в ролику, демонструючи підкачані м'язи.

"Років 15 тому, коли я практично не мав інтересу до спорту, ТАТО говорив мені, що це найкраща вправа для грудних м'язів в домашніх умовах... Перевірено! Правда 100%.

Ми писали, що відомі актори Ольга Сумська і Тарас Цимбалюк покрасувалися в обнімку перед камерами, нагадавши українцям про серіал, який об'єднав зірок - "кріпосна".



У своєму Instagram Тарас Цимбалюк розмістив фото на якому позує разом з відомою актрисою Ольгою Сумською. Ольга Сумська тісно притулилася до Тараса, посміхнувшись перед фотографом.

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