Серцеїд Олег Винник вже давно підкорив мільйони українок, але все також залишається загадковим артистом

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який став зірковим детективом у шоу "Маска", вже давно підкорив серця мільйонів жінок. Фанаток співака називають вовчицями, а їх кількість постійно зростає, чому Олег безсумнівно радий. Однак, своє особисте життя, на відміну від багатьох зіркових колег артист трепетно береже, так що про його сім'ю мало що відомо.

У соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, присвячених артисту, і не тільки йому. Так, нещодавно у фан-акаунті присвяченому співачці Таюне (Таїсія Сватко) з'явилося незвичайне фото сімейного портрета, на якому видно Олега, його ймовірну дружину Таїсію і маленького сина на руках. Шанувальники вже давно здогадуються, що бек-вокалістка Винника Таюне його законна дружина, більш того, ходять чутки, що у пари є маленька дитина, на ім'я Юліан.

На портреті Таюне в красивій пишній сукні присіла на крісло і тримає на колінах сина, а Олег в ошатному костюмі стоїть поруч і притискається до жінки. Насправді не зрозуміло, чи справжній це портрет, або ж творчість шанувальників, проте в коментарях почалося бурхливе обговорення цієї публікації. "Краса", "Дуже красиво", "Чудова сім'я", "Син Юліан, красиве ім'я", "Це фото нинішнього часу", "Чомусь Олег вас ставить на задній план, А ви красуня, в порівнянні з ним і талановита. Йому треба вами пишатися і завжди бути поруч з вами", "Немає слів! Елегантно, красиво! Щастя вам!",- пишуть у коментарях до фото.

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