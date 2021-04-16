Відома українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала себе в цікавому образі
Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою співачкою, так як красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера. Артистка виховує двох дітей, які вже показують свої таланти в співі і танцях. Красуня не забуває і про Instagram, де просуває свою творчість.
Цього разу Камалія з'явилася в цікавому вбранні з прозорою сіточкою. Дівчина трохи вигнулася, демонструючи ідеальну фігуру.
"10 церемонія нагородження національної музичної премії знову перенесена, і на цей раз на 12 травня 2021 року", - написала зірка.
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Фанати поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Красуня"," шикарна"," ефектна дівчина"," чудовий новий вигляд"," Камалія нехай попереду буде, ще більше нагород і все найкраще", " Красива до божевілля жінка-вамп!", "Виглядає, як Хлої Кардашьян".
Ми писали, що відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, розповіла про нового члена сім'ї.
14 квітня Камалія розповіла про нове поповнення сім'ї - вона взяла з притулку вихованця. Про це зірка розповіла в своєму Instagram, підкріпивши знімками.
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