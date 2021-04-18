Співачка Тіна Кароль зробила гучну заяву про учасника "Голосу країни" Микиту Ломакіна

Закулісний ведучий проекту Слава Дьомін поставив 36-річній співачці провокаційне запитання. Відповідне відео з відповіддю Тіни опубліковано на YouTube-каналі "Голосу країни", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дьомін поцікавився у Кароль, кого, на її думку, не вистачає на українській сцені: дівчат або хлопців.

"Взагалі чоловіків мало, в цілому. Як загроза це звучить!", - відповіла співачка та розсміялася.

Слава припустив, що зараз особливо не вистачає чоловіків-секс-символів, з чим Кароль поспішила погодитися.

"У тебе в команді Микита Ломакін - він реально вже готовий секс-символ...",- згадав про учасника ведучий.

"Ну і що?", - скептично відповіла співачка.

"Йому, мені здається, не вистачає тільки репертуару", - продовжив Дьомін.

"Не всім потрібна моя допомога. Не всім потрібна я. І не всі готові починати сьогодні. Ось, в чому прикол. Іноді потрібно побути "в бочці" (як витримане вино)", - здивувала різкою відповіддю Кароль.

А на питання, чого саме не вистачає Ломакіну, може, йому варто поміняти репертуар, Тіна заявила, що "йому треба просто дозріти".

Примітно, що за підсумками першого прямого ефіру (коли, власне й розмовляли Дьомін з Кароль), Ломакін був змушений покинути "Голос країни".

"Друзі, спасибі вам велике, я програв, я суперщасливий!.. Спасибі вам величезне, я свою мету виконав. Ви найкращі!", - так коментував свій виліт Микита.

Додамо, незадовго до участі в шоу Ломакін розлучився зі співачкою Мішель Андраде, з якою був у відносинах цілих п'ять років. Гарячий і холостий красень заінтригував Тіну своїм голосом і харизмою, потрапивши до неї в команду, однак, як бачимо вони не спрацювалися.

Нагадаємо, що екс-коханий Мішель Андраде Ломакін показав свою нову пасію-блондинку: "не прогадав"