Відома модель Таня Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала результат нової фотосесії

Як пише Politeka.net, Таня Брик стала дуже популярною моделлю після участі в "Супер Топ-модель по-українськи", де стала переможницею проекту. За дівчиною стежать сотні тисяч українців в соціальній мережі Instagram, де дівчина показує кадри з особистого життя, як і результати фотосесій.

"Давненько я не їздила за контрактом за кордон.... так незвично і навіть трохи страшно, але я не надовго) тому не сумуйте", - написала Таня під фото.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Удачі" , " в яку країну летиш ?", "Вау, який кайф", "удачі тобі", "Прекрасна, удачі тобі", "яка країна", "Боже, яка ви красива", "чудова", "на першому фото схожа на Уму Турман".

Ми писали, що популярна українська модель Тетяна Брик показала загадковий образ і розповіла про пережите випробування.

Таня опублікувала фото, на якому постала в загадковому образі. На кадрі Брик сидить на підлозі, спершись спиною об стіну. На ній стильна куртка з заклепками і блискавками, капюшон якої модель накинула на голову.

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