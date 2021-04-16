Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників пекучим танцем прямо на кухні
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також артистка сидить в тренерському кріслі вокального шоу "Голос країни", де веде цілу команду початківців співаків. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала Домашнє дозвілля з чоловіком.
На кадрах, які Надя показала в сторіс, можна побачити, як вона танцює прямо на кухні під веселу музику. Перед камерою красуня з'явилася в світлому вбранні - на ній широкі штани і мінітоп, поверх якого вона накинула легку кофтинку. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми і пружне декольте співачки. Волосся артистки зібране в недбалий пучок, а на її обличчі легкий макіяж, вона веселиться, ритмічно рухаючись під музику.
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І все це веселощі тривало до того моменту, поки чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес не вимкнув музику. Надя, судячи з усього, сильно засмутилася, в кадрі чутно її гучне обурене: "Нуууу". Свою сторіс співачка підписала: "Людина-облом", і зазначила там сторінку чоловіка.
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