Популярна співачка Надя Дорофєєва здивувала шанувальників пекучим танцем прямо на кухні

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва після розпаду групи "Время и Стекло" почала сольну кар'єру і нещодавно презентувала свій перший сольний альбом. Також артистка сидить в тренерському кріслі вокального шоу "Голос країни", де веде цілу команду початківців співаків. У своєму Instagram зірка часто радує публіку яскравими публікаціями зі свого насиченого життя, і цього разу показала Домашнє дозвілля з чоловіком.

На кадрах, які Надя показала в сторіс, можна побачити, як вона танцює прямо на кухні під веселу музику. Перед камерою красуня з'явилася в світлому вбранні - на ній широкі штани і мінітоп, поверх якого вона накинула легку кофтинку. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми і пружне декольте співачки. Волосся артистки зібране в недбалий пучок, а на її обличчі легкий макіяж, вона веселиться, ритмічно рухаючись під музику.

І все це веселощі тривало до того моменту, поки чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес не вимкнув музику. Надя, судячи з усього, сильно засмутилася, в кадрі чутно її гучне обурене: "Нуууу". Свою сторіс співачка підписала: "Людина-облом", і зазначила там сторінку чоловіка.

Нагадаємо, Безтурботні Дорофєєва і Потап забули про Дантеса і Каменських, притулившись один до одного: "Вогонь".

Як повідомляла Politeka, Зухвала Дорофєєва змусила кайфувати Макса Барських, але посварила українців: "Ну ви звичайно...".

Також Politeka писала, Худенька Дорофєєва в ультракороткій сукні спокусила Дантеса прямо в гримерці: "Куди палиш?".