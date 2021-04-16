Відома модель Тіна Кунаки, 24-річна нова дружина Венсана Касселя, показала себе на прогулянці по пляжу
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі в 2018 році вийшла заміж за французького зіркового актора Венсана Касселя. У пари вже встигла з'явиться дочка Амазоні. Але не забуває зірка і фотосесіях, радуючи фанатів образами в соціальній мережі Instagram.
"Я сумую за своєю роботою", - написала дівчина під публікацією.
У пост Тіна додала кілька фото, де гуляла по берегу океану. Кунакі була в легкому пляжному платті з великим декольте, в якому можна помітити білизну. На одному фото дівчина присіла, а на другому - здалася більш крупним планом.
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Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Повертаємося?", "Виглядає як богиня", "досить дутися (на другому)", "улюблена серія, така красива", "Так піднесено", "Ти така красива", "коси на тіні - вогонь", "Бразилія вам дуже йде".
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Модель вирішила показати, як виглядає вдома без гламурних нарядів і яскравого макіяжу.
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