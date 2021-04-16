Відома співачка Анастасія Приходько відповіла на питання фанатів, чи були у неї відношення з Валерієм Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу" Маска " Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, навіть під час участі в "масці", а на зйомках і навіть на пологах її супроводжував коханий чоловік. У своїх Instagram-сторіс Настя вирішила відповісти на хвилюючі фанатів питання, і серед іншого розповіла про стосунки з російським виконавцем Валерієм Меладзе.

Як відомо, в далекому 2008 році Анастасія презентувала хіт " Безответно", який виконала з відомим російським виконавцем Валерієм Меладзе. Схоже, саме тому у когось і її шанувальників виникло питання про можливі романтичні стосунки зірок. Однак, в сторіс Настя відповіла, що нічого між ними не було. "Це жорстоке питання. Роман з Меладзе... Ні, не було навіть натяку. Ви шо? Питання взагалі...", - відповіла Приходько з посмішкою на обличчі.

Також в соцмережі Анастасія відповіла на питання, чому довгий час не виступає на сцені і не дає концертів. "Було багато чого. То там займалася політикою, якщо можна так називати, ну були там нюанси. Потім прийшла пандемія, потім ось це ось все, кінець світу. І ось у підсумку я вирішила під кінець світу співати назад", - весело говорить артистка.

Приходько також поділилася, що через пандемію і масочний режим її рідко впізнають на обличчі. Треба сказати, що цей факт дуже тішить виконавицю. "Це чудово. Можна ходити і ні в чому собі не відмовляти – як завгодно, де завгодно, поводитися як завгодно", - зізналася Настя.

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