Дружина "Холостяка" Микити Добриніна-переможниця проекту Даша Квіткова поділилася особистим відео з ванної

Щоб провести свій ідеалньий відпустку перед народженням сина, Даша з Микитою вирішили відпочити закордоном вже ближче до останніх місяців вагітності. При цьому пара не стала заперечувати, що вони дуже чекають змін в їхньому житті, а поки самі приймають нових себе. Квіткова в свою чергу вирішила показати чуттєве відео з ванної з ноткою пікантності.

Нагадаємо, нещодавно молода сім'я вирушила на відпочинок в Дубай, причому після того, як запланований час закінчився, закохані прийняли рішення залишитися ще на тиждень. Тепер пара переїхала в новий готель, кімнати якого сама показала по прибуттю. Схоже, Даша насолоджується зміною обстановки і важливим періодом свого життя.

Цього разу у ванній, відчинивши банний халат, дівчина показала себе без одягу, що залишився. Але завдяки вдалому ракурсу і акценту на вже великому животі, відео вийшло досить чуттєвим.

«Божественно красиве відео; яка гарна😍; Краса 😍; Ви прекрасні, Даша❤️; Дуже красиво і мило 😍🔥; Мило😍; Це точно, порівнянно з дивом ❤; Як красиво 😍; Здалося 😂; Ніжна і шикарна❤🤗; сама жіночність😍; Дуже ніжно 🤍✨🤍; Боже яка краса 🥰☁️💗; Яке ж це класне відчуття, коли всередині тебе чоловічок ❤️; Ви прекрасні,вам дуже йде вагітність❤; Який трепет 😍❤️; Красива, Даша, вам тільки і бути вагітною! Така акуратна і жіночна фігура!",- відповідають в мережі.

Також вагітна дівчина показала відео з роздягальні на якому вирішила правдиво показати фанатам, що у неї целюліт.

"А це відео нагадування про те, що всі ми живі люди. Ось Я міряю футболку і показую вам, що у мене з'явився целюліт. І я цього не соромлюся. Все приберемо і поборемо після пологів. Викладаю це для того, щоб ви знали, що у всіх є свої особливості. Ідеальні картинки в Інстаграме-це добре, але ми ж всі живі", - відверто підписала сторіс Квіткова.

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