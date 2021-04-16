Відома співачка Міша Романова, подруга Макса Барських, показала себе в міні-сукні

Як пише Politeka.net, Міша стала дуже популярна після своєї участі в проекті "ВІА Гра". І хоча красуня давно не співає в культовому колективі, зараз дівчина в центрі уваги через дружбу з Максом Барських, які багато хто вважає не просто другом. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де публікує цікаві та провокаційні образи.

Цей раз не став винятком, адже Міша Романова показала стильний образ в міні-сукні з відкритими плечима і пухнастим декольте. Дівчина стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон, хвалячись худими ніжками.

"Миле платьечко. Тільки я заду не застебнула". Хоч бери і біжи до сусідів, яких я затопила", - сказала красуня в ролику.

Фанати не стали ставити лайки або писати коментарі, але зазвичай зірку не залишають без компліментів: "Міша Романова, ви дуже красива дівчина, ефектна і спокуслива".

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Артистка з'явилася з красивою зачіскою, а макіяж підкреслив її великі очі. Міша кокетливо побешкетувала язичком, виставивши його і посміхнувшись.

"З доброго ранку! Бажаю всім добре і плідно провести день. Будьте на позитиві!",- написала Міша.

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