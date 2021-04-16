Телеведучий Дмитро Комаров показав моторошні фото з експедиції в Пакистан

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий-мандрівник Дмитро Комаров у своїй програмі "Світ навиворіт" об'їздив чи не весь світ у пошуках пригод. Він показав глядачам різні дивовижні куточки планети, а нещодавно заінтригував спецсезоном подорожей Україною. Однак цю програму глядачам покажуть пізніше, а поки в черговому ефірі вийде випуск про пригоди телеведучого в Пакистані. У своєму мікроблозі в Instagram Дмитро розповів, що побачив у цій країні щось дивне і містичне, а також показав кілька кадрів.

На знімках, які показав комарів, можна побачити дивну істоту, яку пакистанці називають "людина-лисиця" і вірять, що вона виконує бажання. Цікаво, що побачити дивне "тварина" може будь-хто, варто всього лише купити квиток в зоопарк. Про дивну істоту телеведучий розповідав наприкінці минулого випуску, анонсуючи свіжий. За словами мандрівника, він побував у пакистанському місті Карачі, там і знаходиться цей зоопарк.

"Всі ми чули про міфічних істот, що поєднують в собі частини тіла тварини і людини: русалки, кентаври, мінотаври, сфінкс. Але в Пакистані є свій аналог. І тут багато хто тут вірить, що це не легенда. Побачити диво-створення можна, просто купивши квиток в зоопарк. Цього унікального мешканця називають людиною-лисицею. З ним можна поговорити і навіть загадати бажання, яке, як вірять багато пакистанців, обов'язково здійсниться. Фокус чи містика? Чи вірите ви в кентаврів і русалок?",- розповів Дмитро у підписі до фотографій.

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