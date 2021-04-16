Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі з яскравим макіяжем на обличчі вразила своєю красою
Анджеліна Джолі є еталоном краси для мільйонів жінок, причому багато косметологів масово називають процедури щодо поліпшення кольору шкіри, кутів щелепи або профілю в цілому ім'ям знаменитої актриси. Її видатна Краса настільки запам'яталася шанувальникам, що навіть зараз вони публікують кращі фото з модними образами актриси.
Як можна помітити, Джолі досить макіяжу з накладними віями, акуратно підведених губ і вдалого тону, щоб виглядати вельми розкішно, причому заховати природну красу їй не вдається. Завдяки акуратним рисам обличчя Анджеліна виглядає дуже спокусливо, в той час як підлітком Джолі була переконана, що вона виглядає зовсім не привабливо, тому комплексувала і навіть почала фанатично худнути.
Зараз зірка вже не бореться з такими комплексами, але і уникати старості не поспішає. За словами зірки, вона не хоче робити сильних змін у зовнішності.
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"Прекрасна❤️❤; дуже мила❤️; біса приголомшлива принцеса❤️; просто погляд-магніт; ви дуже красива️ идеальная; сама ідеальна з усіх актрис🔥; поплескайте, це чудово😍 ідеальний злочин проти краси; який би наряд там не був, Всі дивляться сюди❤; обличчя ангела», - пишуть в мережі.
На фан-акаунті Джолі також з'явився пост з досить стильним кадром, зробленим спеціально для інтерв'ю з модним глянцем. В ході спілкування з головним редактором Джолі не тільки заговорила про особисте, але і погодилася показати розкішний будинок, в якому живе з дітьми, а також змінила кілька образів для зйомки.
Один з образів Джолі припав до душі фанатам, які були підкорені видом. У темно-коричневих тонах і кавовому гольфі, артистка ідеально підкреслила струнку фігуру, ідеальні лінії її ніг стали більш помітними завдяки туфлям човникам на шпильці, а макіяж помітно омолодив Джолі.
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