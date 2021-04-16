Популярна українська співачка Ані Лорак опублікувала в соцмережі спекотне фото з пляжу на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська артистка Ані Лорак, яка багато років живе і будує кар'єру в середовищі російського шоу-бізнесу, часто радує своїх фанатів яскравими публікаціями в мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно зірка виклала в сторіс кадри на борту літака, а тепер показала спокусливий знімок з розкішного Мальдівського пляжу.

Як видно, на новому фото Ані відображена, стоячи босими ногами на білому пісочку біля самої води, а за її спиною відкривається приголомшливий океанічний пейзаж. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі - на ній стильний червоний купальник, який відмінно підкреслює ідеальну фігуру і довгі стрункі ноги. Доповнює образ цікава поза, в якій стоїть артистка, ніжачись на сонці. Волосся ані зібране у високий недбалий пучок на маківці, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографії Лорак залишила сердечко-емодзі, не написавши нічого. А шанувальники тут же почали обговорювати знімок, відзначаючи ідеальні форми 42-річної зірки. "Ну що за еталон краси і жіночності. Бомба!", "Ця фігура мене зводить з розуму", "Приголомшлива! Гарного відпочинку!", "Така красива, не можу просто", "Вау, шикарна", "Красуня", "Ідеальна", "Фігура вогонь", "Чарівна і чудова, еталон для наслідування нинішньому поколінню, Мерилін Монро 21 століття, це все Ви!", - пишуть користувачі в коментарях до фото співачки.

Нагадаємо, 42-річна Ані Лорак вразила зухвалим образом у червоному: "Що ж мучите нас?".

Як повідомляла Politeka, 42-річна Ані Лорак щаслива і більше не самотня, фото ніжностей: "Мій захисник".

Також Politeka писала, Коханка ексчоловіка Ані Лорак пококетувала перед камерою в костюмі зайчика: Мурат не зміг встояти.