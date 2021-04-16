Яскравий учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко показав миле фото і розповів про своє головне кохання

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" і один з головних претендентів на серце Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко після участі в проекті все ж залишився один. Через деякий час після зйомок в реаліті-шоу перспективний наречений і власник автомобільного бізнесу так і не знайшов собі пару, зате завоював серця тисяч фанаток, які тепер підтримують його в соцмережі Instagram. Так, нещодавно у своєму мікроблозі хлопець поділився яскравим фото з розкішним автомобілем, а в підписі до нього поділився, що машини – це його головна в житті любов.

На новому фото Олексій зображений на вулиці, він сперся на капот шикарної червоної машини. Перед камерою красень з'явився в стильно вбранні - на ньому темні штани і сорочка, а на ногах зручні кроси. Він ніби про щось задумався, дивлячись повз об'єктив. У підписі до фотографії Тригубенко розповів, що любить автомобілі з дитинства. Що стосується машини на фото, то її хлопець взяти, щоб протестувати, поки чекає свою нову машину з США.

"З дитинства дуже люблю автомобілі. Коли був маленький, завжди просив, щоб на день народження мені дарували машини, неважливо які: маленькі, на пульті управління або конструктори, щоб самому збирати. Може, ця любов до автомобілів переросла в автобізнес, яким я зараз займаюся. Ви знаєте, що я продав свою машину і чекаю з США нову. І поки я її чекаю, вирішив протестувати найцікавіші моделі з тих, що з'явилися зовсім недавно. Бо останнім часом не встигаю стежити за всіма новинками, які з'являються на ринку", - розповів Тригубенко.

Нагадаємо, Фіналіста "Холостячки" Тригубенка змучили сумні наслідки хвороби:" тільки приходжу додому і...".

Як повідомляла Politeka, Фіналіст "Холостячки" Тригубенко страждає від наслідків важкої хвороби: "Якщо чесно, мені зараз...".

Також Politeka писала, Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко зізнався, як його змінила хвороба: "Особливо вечорами...".