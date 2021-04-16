Дружина коміка Євгена Кошового Ксенія Кошова поділилася яскравими фотографіями з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, дружина Євгена Кошового з "Квартал 95" Ксенія, на відміну від чоловіка не дуже публічна. Він рідко з'являється на світських заходах і більше зайнята вихованням дітей – дочок Варвари і Серафими, які здорово подорослішали За останній час. Нещодавно в Instagram жінка показала кілька яскравих кадрів з нової фотосесії, на яких з'явилася в дивовижному ніжному образі, і просто зачарувала українців.

На нових знімках Ксенія позує в цікавій локації - вона стоїть на незвичайних гойдалках серед лісу і елегантно позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в напівпрозорій довгій сукні, яка Чи не світиться від білизни на сонячних променях, при цьому вона босонога. Волосся жінки розпущене і недбало завите, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографій Кошова згадала дитинство і розповіла про метеликів в животі. "Той стан, як в дитинстві на гойданнях, коли дихання завмирає, метелики в животі і дерева були тоді великими. Ялта, рідний двір. Хочеться частіше повертатися в цей стан безтурботності і легкості", - написала Ксенія. А користувачі тут же почали активно обговорювати її нові знімки, засинаючи компліментами в коментарях до фото.

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