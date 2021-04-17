Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як вміє стрибати

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук завоювала багато медалей на міжнародній арені в різних турнірах. Зірка активно веде Instagram, де показує не тільки свої тренування, а й мотивує українців займатися спортом.

Цього разу Марина опублікувала ролик, де показала своє вміння стрибати. Дівчина довго стояла перед снарядом, який був по бюст, а потім легко застрибнула на нього. Відео вийшло цікавим і барвистим.

"Я люблю пробувати новий кайф

Що це за Висота?",- написала дівчина під відео.

"Круто", - написала Ольга Саладуха, чемпіонка світу зі стрибків.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Круто", "Офігеть", " людина на задньому плані не вражений, але я вражений. Лол", " більшості людей знадобиться сходи, щоб піднятися на цю висоту!", "Дійсно неймовірна Марина".

Ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала м'язисте тіло в топі і трусиках.

Красуня прийняла цікаву позу, показавши м'язистий живіт і пружні сідниці, результат виснажливих тренувань.

Її волосся було розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу. Марина Бех-Романчук сама себе фотографувала в дзеркалі.

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