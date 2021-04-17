Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як вміє стрибати
Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук завоювала багато медалей на міжнародній арені в різних турнірах. Зірка активно веде Instagram, де показує не тільки свої тренування, а й мотивує українців займатися спортом.
Цього разу Марина опублікувала ролик, де показала своє вміння стрибати. Дівчина довго стояла перед снарядом, який був по бюст, а потім легко застрибнула на нього. Відео вийшло цікавим і барвистим.
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Що це за Висота?",- написала дівчина під відео.
"Круто", - написала Ольга Саладуха, чемпіонка світу зі стрибків.
Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Круто", "Офігеть", " людина на задньому плані не вражений, але я вражений. Лол", " більшості людей знадобиться сходи, щоб піднятися на цю висоту!", "Дійсно неймовірна Марина".
Ми писали, що відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продемонструвала м'язисте тіло в топі і трусиках.
Красуня прийняла цікаву позу, показавши м'язистий живіт і пружні сідниці, результат виснажливих тренувань.
Її волосся було розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу. Марина Бех-Романчук сама себе фотографувала в дзеркалі.
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