Відома українська фітнес-тренер і зірка "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала яскраві фото з-за кордону і надихнула українок займатися спортом

Як повідомляє Politeka.net, популярна фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Нещодавно красуня оговталася за кордон - вона поїхала в США, де побувала в дивовижному місці. Саме це місце зірка і показала своїм фанатам.

Виявилося, що Аніта приїхала в Yosemite National Park - це Національний парк в Каліфорнії, який знаходиться на гірському хребті. Так що і пейзажі там відповідні. Дівчина вийшла на прогулянку в стильному образі – на ній короткі джинсові шорти і легка темна кофтинка з відкритою спиною. Виглядає Аніта по-справжньому щасливою і враженою.

"Це таааак красиво! Це так чисто! Це так надихаюче і потужно! І це один з найкрасивіших готелів, які я бачила в житті. Він - як частина природи. Якщо хто читав "джерело", то цей будинок побудував точно"Рорк". Хто не читав, ну ви зрозуміли - біжимо читати про справжній талант", - розповіла Луценко у підписі до своєї публікації.

Користувачі тут же почали активно обговорювати нові знімки і відео, так само захоплюючись видами, як і Аніта. "Так, ця краса просто заворожує! Мені теж подобається там бувати", "Красуня", "Красива", "Красуня і краса", "Ви надихаєте", "Дуже красиві місця", "Яка класна!", "Чарівно", - пишуть в коментарях до фото.

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