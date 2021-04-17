Дочка відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа) Наташка Горова показала, що відбувається в її ліжку

Як пише Politeka.net, Наташка є прийомною дочкою Олексія Потапенка від минулої дружини Ірини Горової. Красуня стала досить популярною, зібравши сотні тисяч фанатів в соціальній мережі Instagram, де публікує кадри з життя.

Цього разу дівчина опублікувала сторі, де лежала в ліжку, накрившись ковдрою. У якийсь момент дівчина розкрилася, показуючи-хто зайняв частину ліжка. Як виявилося, собака" відібрала " багато простору.

"Ліжко велике, але я завжди - завжди - сплю на краю", - написала дівчина під кадрами.

Фанати не змогли оцінити публікацію або написати коментарі, адже ролик був опублікований в сторіс Instagram, де подібних функцій немає.

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Так, дівчина показала фото, на якому вона позує на вулиці під променями березневого Сонця. Для прогулянки Наташа одягла модне бежеве пальто і білу толстовку. Волосся юна красуня залишила розпущеним.

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