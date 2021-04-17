Відома співачка Анастасія Приходько відповіла на питання фанатів, чи були у неї відношення з Валерієм Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і учасниця шоу "Маска" Анастасія Приходько нещодавно народила третю дитину. Причому вагітність зірка ретельно приховувала, навіть під час участі в "Масці", а на зйомках і навіть на пологах її супроводжував коханий чоловік. Нещодавно, у своєму Instagram зірка виклала провокаційне фото, а в підписі до нього голосно заявила про повернення на сцену після довгих років затишшя.

На новому чорно-білому знімку смілива Настя постала на огляд публіки у відвертому образі. На ній темні штани і піджак, під яким немає нічого, а на шиї висить незвичайна прикраса. Волосся артистки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив, спершись на стілець.

У підписі до фотографії Приходько заявила про своє повернення на сцену. За словами співачки, вона готова до цього, незважаючи ні на що. "Я готуюся до того, щоб знову повернутися до творчої діяльності. Для мене це вкрай важливо і мені це дуже хочеться. Я розчиняюся на сцені і мені здається доторкаюся до верхівок зірок. Так що я готова попри те, що жовта преса і диванні критики часом не скупляться на гаряче слівце. Я дуже рада, що у мене вийшло зробити те, про що я мріяла! Але, зараз я думаю, що далі піду в тому стилі, з якого починала свою сценічну діяльність. І вже працюю над піснею, яка сподобалася мені просто з перших нот", — розповіла Анастасія, чим здорово порадувала своїх шанувальників.

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