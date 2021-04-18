Прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася кадрами з відпочинку
Як передає Politeka.net, нові фото з екзотичної Шрі-ланки знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, Катерина вирушила у відпустку разом з чоловіком, теж артистом балету, Олександром Стояновим. Пара вже більше тижня знаходяться на фешенебельній віллі з басейном, паровим душем і навіть окремою гардеробною кімнатою.
Зіркова пара навіть встигла пожити в незвичайному будинку - "коконі", розташованому на території Національного парку.
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На цей раз незмінна суддя шоу "Танці з зірками" вирішила показати свій сніданок.
До фото з екзотичною стравою, Катерина прикріпила знімок, на якому вона позувала без макіяжу і патчами під очима.
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