Відома українська співачка Оля Полякова показала, як проходить тренування

Як пише Politeka.net, Оля Полякова вже давно завоювала серця українців не лише співом, а й розкішною постаттю. Але ідеальні форми не даються просто так і красуня активно підтримує своє тіло в тонусі, тренуючись. Іноді Полякова публікує відео своїх занять, як сталося і цього разу.

Полякова в соціальній мережі Instagram залишила годинне відео, де разом з відомим тренером-Харьковенко Сашею. Оля проводила своє заняття на стадіоні ім. Лобановського в Києві.

"Трешу. Фітнес заряджає позитивом, енергією, здоров'ям і гордістю за себе! Сьогодні займаємося з тренером Харьковенко Сашею і робимо акцент на наші прекрасні стегна, сідниці і прес. Спочатку гарненько розминаємося і розтягуємося! Приступаємо виконувати кожну вправу з посмішкою. Тіло горить, дівчата! Тренуючись по 30-40 хв. три рази на тиждень, ви помітите результати вже через місяць!",- написала Оля під фото.

Фанати подивилися ролик більше 15 тисяч разів і написали коментарі:

"Доброго дня"," спасибі велике, мені сподобалася дуже тренування", " спасибі. було круто", "Супер-мега тренування", " спасибі велике, за позитив!".

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