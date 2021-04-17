Переможниця шоу "Маска" Злата Огневич показала, як створювали її неймовірний костюм Сонця

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич, на проекті виступала у двох костюмах. Все шоу до самого фіналу красуня була величним сонцем, але на одному з ефірів з'явилася в образі загадкового Ворона. Очевидно, такий поворот був задуманий, щоб ще більше заплутати Зоряних детективів, адже вони спочатку були впевнені, що Злата – Сонце.

На сторінці шоу "Маска" в соцмережі Instagram опублікували закулісні кадри з Огневич, на яких вона показала, як створювався її дивовижний і яскравий костюм Сонця. На знімку артистка відображена в майстерні, вона з'явилася перед камерою в джинсах і темній майці, а на плечах у неї яскрава жовта накидка. Ззаду Злати стоїть хтось із майстрів і приміряє їй у голови велике біле коло, яке потім, очевидно, і стало частиною костюма. На другому знімку артистка приміряє ще й частину костюма, яка потім приховала її обличчя.

У підписі до фотографій говориться: "створення героїв для гіпершоу МАСКА – це справжня магія. Наші зіркові учасники таємно приходили до художників по костюмах, приміряли, то додавали разом. Дуже копітка робота, результатом якої стала Краса. Залишайте + в коментарях для наших художників, їм буде дуже приємно!". Користувачі тут же почали обговорювати нові знімки з закулісся шоу, залишаючи в коментарях безліч слів захоплення.

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